İsti yeməyi soyuducuya qoymaq olarmı? Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir
Bir çox insan bişmiş yeməyi soyuducuya qoymazdan əvvəl tam soyumasını gözləyir. Lakin qida təhlükəsizliyi mütəxəssisləri bildirirlər ki, yeməyin otaq temperaturunda uzun müddət saxlanılması bakteriyaların çoxalmasına və qida zəhərlənməsinə səbəb ola bilər. Buna görə də yeməyin tam soyumasını gözləmək vacib deyil.
Day.Az-ın məlumatına görə, bişmiş yeməkləri otaq temperaturunda iki saatdan artıq saxlamaq məsləhət görülmür. Havanın temperaturu 32°C-dən yüksək olduqda isə bu müddət bir saatdır. Böyük həcmdə şorba və digər yeməkləri birbaşa dərin qazana dolduraraq soyuducuya qoymaq əvəzinə, kiçik və dayaz qablara bölmək daha məqsədəuyğundur. Bu, yeməyin daha sürətli soyumasına kömək edir.
Mütəxəssislər soyutma prosesini sürətləndirmək üçün yeməyi qarışdırmağı, lazım gəldikdə buzlu sudan istifadə etməyi və qablar arasında hava dövranı üçün məsafə saxlamağı tövsiyə edirlər. Yeməyi çirklənmədən qorumaq da vacibdir. Əsas qayda budur: bişmiş yeməyi uzun müddət mətbəxdə saxlamayın, kiçik porsiyalara bölərək vaxtında soyuducuya yerləşdirin.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре