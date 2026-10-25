https://news.day.az/azerinews/1869407.html Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasiminin görüntüləri paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasiminin görüntüləri paylaşılıb. "Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılışını izləyib".
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasiminin görüntüləri paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə səhifələrində Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının açılış mərasiminin görüntüləri paylaşılıb.
"Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılışını izləyib".
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