https://news.day.az/azerinews/1869412.html Canni İnfantino FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib FIFA prezidenti Canni İnfantino Bakıda keçirilən futbol üzrə ilk FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Bu barədə C. İnfantino "Instagram" hesabında yazıb.

Canni İnfantino FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

Azərbaycanca, 25 октября 2026 01:07 (UTC +04:00) 190
Canni İnfantino FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

FIFA prezidenti Canni İnfantino Bakıda keçirilən futbol üzrə ilk FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalına verdiyi dəstəyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib.

Bu barədə C. İnfantino "Instagram" hesabında yazıb.

"Azərbaycanda keçirilən ilk FIFA U-15 dünya çempionatının açılış matçında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında olmaq üçün gözəl bir fürsətim oldu!" - deyə FIFA prezidenti yazıb.

Onun sözlərinə görə, onlar tarixi matçı birlikdə izləyib, futbola olan ortaq sevgilərini və bu idman növünün insanları birləşdirmək kimi unikal xüsusiyyətini müzakirə ediblər.

"Futbol ümid bəxş etmək, insanları təbəssüm etdirmək, körpülər qurmaq və ömürlük dostluqlar yaratmaq kimi heyrətamiz xüsusiyyətə malikdir", - deyə С. İnfantino vurğulayıb.

O, həmçinin turnirin təşkilində Azərbaycan rəhbərliyinin mühüm rolunu qeyd edib.

"Prezident İlham Əliyevin dəstəyi bu yarışın Bakıda keçirilməsində həlledici rol oynayıb", - deyə FIFA prezidenti bildirib.

С. İnfantino əlavə edib ki, FIFA və Azərbaycanın birgə fəaliyyəti sayəsində təşkilatın üzvü olan 189 assosiasiyadan olan gənc futbolçular dünya səhnəsində özlərini göstərmək və arzularını gerçəkləşdirməyə bir addım daha yaxın olmaq imkanı əldə ediblər.

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Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 049
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 360
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 084
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 745
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Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 031
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 033
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 671
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 1 043
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 092
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Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 665
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 351
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Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 108
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Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 1 117
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В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 161
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