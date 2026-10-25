https://news.day.az/azerinews/1869424.html Floridada atışma: 12 nəfər yaralanıb ABŞ-nin Florida ştatında futbol matçından sonra insident baş verib. AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, Tallahassi şəhərində baş verən atışmada 12 nəfər yaralanıb. 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır. İnsident zamanı yaralanan şəxslərdən 6-sı yetkinlik yaşına çatmayanlardır.
Floridada atışma: 12 nəfər yaralanıb
ABŞ-nin Florida ştatında futbol matçından sonra insident baş verib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, Tallahassi şəhərində baş verən atışmada 12 nəfər yaralanıb. 3 nəfərin vəziyyəti ağırdır.
İnsident zamanı yaralanan şəxslərdən 6-sı yetkinlik yaşına çatmayanlardır.
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