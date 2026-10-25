https://news.day.az/azerinews/1869474.html Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb - VİDEO Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan FIFA U-15 dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb. Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Andorra ilə üz-üzə gəlib. Görüş millinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0 Komandamızın növbəti rəqibi Avstraliya seçməsi olacaq.
Azərbaycan millisi U-15 dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb - VİDEO
Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan FIFA U-15 dünya çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb.
Famil Xəlilovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Andorra ilə üz-üzə gəlib. Görüş millinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0
Komandamızın növbəti rəqibi Avstraliya seçməsi olacaq. Bu gün saat 19:30-da başlayacaq bu matç da Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında baş tutacaq.
Azərbaycan millisi mundialdakı ilk oyununda ötən gün Timor-Leste yığmasına 6:0 hesabı ilə qalib gəlib.
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