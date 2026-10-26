https://news.day.az/azerinews/1869552.html Xərçəngə qarşı mübarizədə böyük ümid: Yeni peyvənd hazırlandı "Merck" və "Moderna" şirkətlərinin birgə hazırladığı eksperimental peyvənd dəri xərçənginin təkrarlanması və ya ölüm riskini 42 faiz azaldıb. Milli.Az xəbər verir ki, "İntismeran autogene" adlanan peyvənd "Keytruda" dərmanı ilə birlikdə tətbiq olunub.

Xərçəngə qarşı mübarizədə böyük ümid: Yeni peyvənd hazırlandı

Azərbaycanca, 26 октября 2026 01:38 (UTC +04:00) 123
Xərçəngə qarşı mübarizədə böyük ümid:

"Merck" və "Moderna" şirkətlərinin birgə hazırladığı eksperimental peyvənd dəri xərçənginin təkrarlanması və ya ölüm riskini 42 faiz azaldıb.

Milli.Az xəbər verir ki, "İntismeran autogene" adlanan peyvənd "Keytruda" dərmanı ilə birlikdə tətbiq olunub.

Araşdırmanın nəticələrinə görə, bu müalicəni alan xəstələrdə xərçəngin təkrarlanması və ya ölüm riski yalnız "Keytruda" qəbul edənlərlə müqayisədə 42 faiz aşağı olub.

COVID-19 peyvəndlərində də istifadə olunan mRNT texnologiyasına əsaslanan üsul hər xəstə üçün fərdi hazırlanır. Bunun üçün xəstənin şişindən götürülən nümunə araşdırılır və xərçəng hüceyrələrinə xas xüsusiyyətlər müəyyənləşdirilir. Məqsəd immun sisteminin həmin hüceyrələri tanımasını və onlara qarşı mübarizə aparmasını təmin etməkdir.

 

Tədqiqatın nəticələri Madriddə keçirilən Avropa Tibbi Onkologiya Cəmiyyətinin toplantısında açıqlanıb. Şirkətlər peyvəndin ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası tərəfindən təsdiqlənməsi üçün müraciət etməyə hazırlaşırlar.

Hazırda bu texnologiyanın ağciyər və mədəaltı vəzi xərçəngi kimi digər xərçəng növlərinə qarşı istifadəsi də araşdırılır. Peyvənd hələ eksperimental mərhələdədir və geniş istifadəsi üçün rəsmi təsdiq almalıdır.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#XƏRÇƏNG
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Вучич признал поражение на парламентских выборах - ВИДЕО 01:17 (UTC+04), В мире 330
Демократы готовят расследование по делу Эпштейна 00:38 (UTC+04), В мире 387
Хроника Победы (26.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила народ с освобождением ряда сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и города Губадлы - ФОТО 00:15 (UTC+04), Официальная хроника 404
Хроника Победы (26.10.2020): Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу - ФОТО - ВИДЕО 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 403
Хроника Победы (26.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Официальная хроника 398
Хроника Победы (26.10.2020): Первый день последней попытки перемирия - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 440
США и Канада активизировали торговые переговоры 25 октября 23:37 (UTC+04), В мире 428
Украина, США и Россия проведут трехсторонние переговоры 25 октября 23:20 (UTC+04), В мире 471
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и военным базам 25 октября 23:03 (UTC+04), В мире 510
На Бакинском бульваре завершился Фестиваль оливок - ФОТО 25 октября 22:47 (UTC+04), Общество 6 865
Qızıl aldı, ziyana düşdü - VİDEO 25 октября 22:35 (UTC+04), Azərbaycanca 356
Пожар в театре в Москве - ВИДЕО 25 октября 22:30 (UTC+04), В мире 597
Мощный тайфун обрушился на Тайвань, сотни пострадавших - ВИДЕО 25 октября 22:17 (UTC+04), В мире 535
Баку и Астана: союз, открывающий новые горизонты Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 25 октября 22:00 (UTC+04), Политика 5 662
Сильное землетрясение в Афганистане 25 октября 21:47 (UTC+04), В мире 521
Выборы в Болгарии: кто побеждает? 25 октября 21:33 (UTC+04), В мире 555
Arzuxan Əlizadənin oğlu həbs edilib 25 октября 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 509
Трамп заявил, что предупреждал Макрона - ВИДЕО 25 октября 21:15 (UTC+04), В мире 586
Эрдоган уволил своего главного советника 25 октября 20:50 (UTC+04), В мире 5 360
Кремль сделал заявление о новой встрече Путина и Трампа 25 октября 20:32 (UTC+04), В мире 613
У берегов Габона затонула нефтяная платформа - есть пропавшие без вести 25 октября 20:18 (UTC+04), В мире 598
Война за Ормузский пролив: приближается кризис - АНАЛИЗ от Baku Network 25 октября 20:00 (UTC+04), В мире 4 400
Турция и Армения восстановят исторический мост на границе 25 октября 19:46 (UTC+04), В мире 673
Еще один азербайджанский борец завоевал золотую медаль ЧМ 25 октября 19:31 (UTC+04), Спорт 539
Германия может обязать соцсети продвигать материалы государственных СМИ 25 октября 19:16 (UTC+04), В мире 626
Азербайджанский футболист продолжит карьеру в Испании 25 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 566
Поезд в Бразилии сбил кран с путей на проезжую часть - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 18:38 (UTC+04), В мире 686
Физики создали крошечный аналог шаровой молнии 25 октября 18:17 (UTC+04), Это интересно 552
Раскрыты тормозящие Windows настройки 25 октября 18:00 (UTC+04), Наука и технологии 580
TikTok-la bağlı qadağa həyəcanı: Bu şəxslər istifadə edə bilməyəcək 25 октября 17:58 (UTC+04), Azərbaycanca 681
Эльдениз Азизли стал пятикратным чемпионом мира по борьбе - ВИДЕО 25 октября 17:44 (UTC+04), Спорт 5 541
Арсен Венгер наблюдал за матчем сборной Азербайджана на ЧМ в Баку – ВИДЕО 25 октября 17:29 (UTC+04), Спорт 604
Землетрясение в Китае 25 октября 17:14 (UTC+04), В мире 717
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу 25 октября 17:00 (UTC+04), В мире 688
В США запускают необычные рейсы 25 октября 16:46 (UTC+04), Туризм 609
Xalidə Gözəl vəfat etdi 25 октября 16:41 (UTC+04), Azərbaycanca 685
К сведению водителей - Завтра... 25 октября 16:29 (UTC+04), Общество 795
Музей нумизматики Ичеришехер: О чем нам говорят древние монеты? - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 16:14 (UTC+04), Культура 598
Два азербайджанских дзюдоиста поборются за "бронзу" Гран-при в Душанбе 25 октября 16:00 (UTC+04), Спорт 549
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - FOTO 25 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 684
Астрономы представили гипотезы о жизни на ближайших к Солнцу экзопланетах 25 октября 15:46 (UTC+04), Это интересно 618
Qubadlının azadlıqdan dirçəlişə uzanan yolu 25 октября 15:35 (UTC+04), Azərbaycanca 2 358
Названа причина появления «мусора» в Windows 25 октября 15:31 (UTC+04), Наука и технологии 618
Ağcabədidə avtomobil elektrik dirəyinə çırpılıb, 4 nəfər xəsarət alıb 25 октября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 724
В Баку продолжился фестиваль оливок, несмотря на дождливую погоду - ФОТО 25 октября 15:13 (UTC+04), Общество 5 630
В заселенном армянами Глендейле начались задержания нелегалов - ВИДЕО 25 октября 15:05 (UTC+04), В мире 6 746
К сведению отправляющихся на Бали 25 октября 14:54 (UTC+04), В мире 786
Иран готовит покушения на американских дипломатов 25 октября 14:41 (UTC+04), В мире 6 639
Вечер поэзии и музыки в Праге посвятили памяти Муслима Магомаева - ФОТО 25 октября 14:33 (UTC+04), Культура 642
Столкновения протестующих с полицией в ряде итальянских городов - ВИДЕО 25 октября 14:21 (UTC+04), В мире 758
Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку - ВИДЕО 25 октября 14:15 (UTC+04), Спорт 5 793
Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq 25 октября 14:14 (UTC+04), Azərbaycanca 659
Пекин не исключил энергетические проекты с Анкарой 25 октября 14:04 (UTC+04), В мире 756
Смертельное ДТП в Товузе 25 октября 13:46 (UTC+04), Общество 620
Azərbaycanlı futbolçu İspaniyada oynayacaq 25 октября 13:34 (UTC+04), Azərbaycanca 722
В Италии задержали сотни человек во время протестов 25 октября 13:32 (UTC+04), В мире 742
Ожидаются дожди и грозы - Прогноз на завтра 25 октября 13:20 (UTC+04), Общество 2 323
Один вид смартфонов станет популярным 25 октября 13:09 (UTC+04), Наука и технологии 602
В США в здании дочерней компании PepsiCo произошел взрыв - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 13:00 (UTC+04), В мире 756
Мирная акция семей пропавших без вести азербайджанцев в Брюсселе - ФОТО 25 октября 12:46 (UTC+04), Общество 7 655
Kartdan-karta pul köçürənlərə vacib xəbər 25 октября 12:40 (UTC+04), Azərbaycanca 896
В Хиве состоялся показ спектакля «Омид» в исполнении азербайджанских актеров - ФОТО 25 октября 12:32 (UTC+04), Культура 586
Тяжелое ДТП на трассе Нахчыван-Шахбуз, много пострадавших - ФОТО 25 октября 12:18 (UTC+04), Общество 644
В Албании протестующие подожгли здание мэрии 25 октября 12:09 (UTC+04), В мире 737
В Хырдалане автомобиль перевернулся при парковке - ВИДЕО 25 октября 12:00 (UTC+04), Общество 700
В Турции футболист перенес инфаркт во время матча 25 октября 11:49 (UTC+04), Спорт 590
Самолет залетел в закрытую зону у резиденции Трампа 25 октября 11:37 (UTC+04), В мире 791
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана 25 октября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 8 161
Kəlbəcər və Ordubadın dağlıq ərazilərinə qar yağıb 25 октября 11:23 (UTC+04), Azərbaycanca 735
Албанские протестующие обстреливают полицию фейерверками - ВИДЕО 25 октября 11:17 (UTC+04), В мире 775
В Баку поддержали юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 11:06 (UTC+04), Спорт 4 718
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 11:00 (UTC+04), Туризм
Во Франции задержали около тысячи протестующих 25 октября 10:53 (UTC+04), В мире 800
Заслуженная артистка Азербайджана награждена платиновой медалью в Париже - ФОТО 25 октября 10:42 (UTC+04), Культура 1 262
Маск заявил о кровожадности европейцев 25 октября 10:28 (UTC+04), В мире 791
Salyanda fərdi yaşayış evinə ildırım düşüb - FOTO - VİDEO 25 октября 10:27 (UTC+04), Azərbaycanca 741
Волкановски защитил чемпионский пояс UFC - ВИДЕО 25 октября 10:17 (UTC+04), Спорт 599
В Болгарии выбирают президента 25 октября 10:12 (UTC+04), В мире 744
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на премьере спектакля «Турандот» - ФОТО 25 октября 10:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 813
Трамп заявил, что власти Дании отдали Гренландию США 25 октября 10:02 (UTC+04), В мире 863
Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 25 октября 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 773
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 25 октября 09:50 (UTC+04), Экономика 6 913
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 25 октября 09:39 (UTC+04), В мире 835
Иран выдвинул США условие по Ормузскому проливу 25 октября 09:27 (UTC+04), В мире 6 251
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 25 октября 09:14 (UTC+04), Спорт 580
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 25 октября 09:01 (UTC+04), В мире 828
Названы первые признаки проблем с легкими 25 октября 08:55 (UTC+04), Медицина 633
Названы способы продлить жизнь ноутбука 25 октября 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 599
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 25 октября 08:15 (UTC+04), Общество 887
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 25 октября 08:00 (UTC+04), Экономика 5 950
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 25 октября 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 25 октября 07:07 (UTC+04), Общество 4 280
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 06:28 (UTC+04), Общество 700
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 25 октября 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 25 октября 04:22 (UTC+04), В мире 989
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 25 октября 03:10 (UTC+04), Общество 699
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 25 октября 02:20 (UTC+04), Это интересно 911
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 25 октября 01:40 (UTC+04), Общество 885
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 25 октября 01:33 (UTC+04), Общество 6 764
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 25 октября 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 721
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 25 октября 00:59 (UTC+04), Спорт 722
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 25 октября 00:35 (UTC+04), Спорт 8 260
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 25 октября 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 8 202
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 880
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 25 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 755
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 25 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 132
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 679
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 722
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 724
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 760
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 6 245
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 6 071
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 884
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 1 138
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 724
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 1 110
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 5 576
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 27 179
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 909
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 847
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 130
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 4 429
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 1 159
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 808
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 4 109
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 169
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 5 282
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 1 220
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 764
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 1 120
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 883
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 1 098
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 816
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 767
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 1 119
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 752
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 209
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 358
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 379
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 1 154
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 731
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 809
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 130
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 1 239
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 1 305
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 147
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 810
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 1 173
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 803
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 677
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 1 136
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 771
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 096
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 1 118
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 119
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 7 073
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 099
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 338
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 516
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 118
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 2 137
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 773
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 396
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 949
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 1 151
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 1 158
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 1 155
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 088
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 442
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 1 216
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 732
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 825
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 931
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 1 079
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 371
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 715
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 697
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 180
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 1 224
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 1 160
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 126
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 459
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 805
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 721
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 1 112
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 711
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 838
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 1 202
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 538
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 789
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 577
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 1 089
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 126
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 1 216
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 206
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 138
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 24 октября 08:38 (UTC+04), Общество 1 153
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 24 октября 08:21 (UTC+04), В мире 1 670
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 24 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 336
Еще новости