https://news.day.az/azerinews/1870417.html Bakının iki rayonunda qaz kəsiləcək Oktyabrın 29-da təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar Bakının Sabunçu və Nəsimi rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bakının iki rayonunda qaz kəsiləcək
Oktyabrın 29-da təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar Bakının Sabunçu və Nəsimi rayonlarının bəzi ərazilərində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsinin bəzi ərazilərində və Ümid qəsəbəsində, həmçinin Nəsimi rayonunun N. Yusifbəyli, Novruzov qardaşları, A. Səhhət, Mərdanov qardaşları və M. Sənani küçələrində qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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