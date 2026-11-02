https://news.day.az/azerinews/1871338.html Qızıl və gümüş bahalaşıb Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 25,5 dollar artaraq 3 924,4 dollar təşkil edib. Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 1,1 dollar artaraq 50,38 dollara bərabər olub.
Qızıl və gümüş bahalaşıb
Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 25,5 dollar artaraq 3 924,4 dollar təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 1,1 dollar artaraq 50,38 dollara bərabər olub.
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