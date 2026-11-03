ABŞ-də aralıq seçkilərinin səsverməsi başlayıb
ABŞ-də Konqres üçün aralıq seçkiləri start götürüb. Şərq sahilində, o cümlədən Konnektikut, Men, Nyu-York və Nyu-Cersi ştatlarında, eləcə də Kentukki və İndiana ştatlarının bəzi dairələrində seçki məntəqələri açılıb.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə RBK məlumat yayıb.
Seçkilərdə Nümayəndələr Palatasının 435 üzvünün hamısı, həmçinin 35 senator seçiləcək. Onlardan 33-ü II sinif yerlər üzrə növbəti seçkilərdə, daha ikisi isə Florida və Ohayo ştatlarında keçirilən xüsusi seçkilərdə müəyyənləşəcək.
ABŞ Senatında senatorların mandatları üç sinfə bölünür və hər sinif üzrə seçkilər iki ildən bir növbə ilə keçirilir. II sinif yerləri isə bu seçki dövründə mandat müddəti başa çatan senatorlara aid yerlərdir.
Noyabrın 3-də, həmçinin 36 ştatda qubernatorlar, ştat qanunverici orqanlarının üzvləri və yerli idarəetmə orqanlarının nümayəndələri seçiləcək. Bununla yanaşı, həm ştat, həm də bələdiyyə səviyyəsində referendumlar keçiriləcək.
Konqresə seçkilər iki mərhələdən ibarətdir: əvvəlcə ilkin seçkilər (praymeriz), daha sonra isə ümumi seçkilər keçirilir. Səslərin hesablanması, xüsusilə poçt vasitəsilə səsvermənin geniş yayıldığı ştatlarda bir neçə gün çəkə bilər.
Seçkilərdə vaxtından əvvəl səsvermə hüququndan 50 milyondan çox insan istifadə edib. Bu göstərici 2022-ci ildə qeydə alınmış 45,9 milyon nəfərlik rekordu üstələyib.
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