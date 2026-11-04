https://news.day.az/azerinews/1871865.html Bakıda ən yüksək orta mənzil qiyməti Səbaildə qeydə alınıb Bakı şəhərində 2026-cı ilin oktyabrında mənzillər üzrə ən yüksək orta qiymət Səbail rayonunda 4 256 manat, ən aşağı orta qiymət isə Pirallahı rayonunda 1 474 manat olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) paytaxtın mənzil bazarı üzrə araşdırmasında bildirilib.
Bakıda ən yüksək orta mənzil qiyməti Səbaildə qeydə alınıb
Bakı şəhərində 2026-cı ilin oktyabrında mənzillər üzrə ən yüksək orta qiymət Səbail rayonunda 4 256 manat, ən aşağı orta qiymət isə Pirallahı rayonunda 1 474 manat olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) paytaxtın mənzil bazarı üzrə araşdırmasında bildirilib.
Maksimum qiymət göstəricisi üzrə Nəsimi rayonu 6 742 manatla ilk sırada qərarlaşıb. Səbaildə maksimum qiymət 6 259 manat, Nərimanovda isə 5 218 manat təşkil edib.
Rayonlar üzrə maksimum, orta və minimum qiymət göstəriciləri belə olub:
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