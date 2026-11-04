https://news.day.az/azerinews/1871865.html Bakıda ən yüksək orta mənzil qiyməti Səbaildə qeydə alınıb Bakı şəhərində 2026-cı ilin oktyabrında mənzillər üzrə ən yüksək orta qiymət Səbail rayonunda 4 256 manat, ən aşağı orta qiymət isə Pirallahı rayonunda 1 474 manat olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) paytaxtın mənzil bazarı üzrə araşdırmasında bildirilib.

Bakıda ən yüksək orta mənzil qiyməti Səbaildə qeydə alınıb

Azərbaycanca, 4 ноября 2026 09:12 (UTC +04:00) 162
Bakıda ən yüksək orta mənzil qiyməti Səbaildə qeydə alınıb

Bakı şəhərində 2026-cı ilin oktyabrında mənzillər üzrə ən yüksək orta qiymət Səbail rayonunda 4 256 manat, ən aşağı orta qiymət isə Pirallahı rayonunda 1 474 manat olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin (AQC) paytaxtın mənzil bazarı üzrə araşdırmasında bildirilib.

Maksimum qiymət göstəricisi üzrə Nəsimi rayonu 6 742 manatla ilk sırada qərarlaşıb. Səbaildə maksimum qiymət 6 259 manat, Nərimanovda isə 5 218 manat təşkil edib.

Rayonlar üzrə maksimum, orta və minimum qiymət göstəriciləri belə olub:

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