https://news.day.az/azerinews/1871898.html Vətəndaşlardan 5 tüfəng götürülüb Noyabrın 3-də polis tərəfindən paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 qumbaraatan, 3 qumbara, 1 alışdırıcı və 5 tüfəng aşkar edilərək götürülüb. Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Vətəndaşlardan 5 tüfəng götürülüb
Noyabrın 3-də polis tərəfindən paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 qumbaraatan, 3 qumbara, 1 alışdırıcı və 5 tüfəng aşkar edilərək götürülüb.
Bu barədə Day.Az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bidlirilib ki,qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
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