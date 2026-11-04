SEPAH 4 neft tankeri və 1 PUA-nın məhv edildiyini açıqlayıb
Ötən gecədən etibarən Hörmüz boğazının cənubunda qadağan edilmiş zonadan keçməyə cəhd edən 4 neft tankeri dəniz minasına düşərək məhv olub və həmin gəmilər hələ də yanmaqdadır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.
SEPAH bildirir ki, həmçinin Hörmüz boğazından qanunsuz şəkildə keçməyə cəhd edən iki gəminin hərəkəti dayandırılıb.
Məlumata görə, bununla yanaşı Hörmüz boğazının səmasında ABŞ-yə məxsus "MQ 9" Pilotsuz Uçuş Aparatı vurulub. Beləliklə bu növ PUA İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin vurduğu 56-cı PUA olub.
Xatırladaq ki, ABŞ-İran münasibətlərində növbəti gərginlik iyulun 8-də başlayıb. Həmin gün ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra ilk dəfə olaraq, Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücuma cavab olduğu iddiası ilə İran ərazisinə bir neçə silsilə zərbə endirib. Elə həmin gün ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəs rejiminin dayandırıldığını bəyan edib. Buna cavab olaraq Tehran Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Oman ərazisində yerləşən ABŞ obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb. Konflikt nəticəsində Hörmüz boğazında dəniz ticarəti iflic vəziyyətə düşüb.
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