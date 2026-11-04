https://news.day.az/azerinews/1871903.html SEPAH 4 neft tankeri və 1 PUA-nın məhv edildiyini açıqlayıb Ötən gecədən etibarən Hörmüz boğazının cənubunda qadağan edilmiş zonadan keçməyə cəhd edən 4 neft tankeri dəniz minasına düşərək məhv olub və həmin gəmilər hələ də yanmaqdadır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

SEPAH 4 neft tankeri və 1 PUA-nın məhv edildiyini açıqlayıb

Azərbaycanca, 4 ноября 2026 11:13 (UTC +04:00) 118
SEPAH 4 neft tankeri və 1 PUA-nın məhv edildiyini açıqlayıb

Ötən gecədən etibarən Hörmüz boğazının cənubunda qadağan edilmiş zonadan keçməyə cəhd edən 4 neft tankeri dəniz minasına düşərək məhv olub və həmin gəmilər hələ də yanmaqdadır.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) məlumat yayıb.

SEPAH bildirir ki, həmçinin Hörmüz boğazından qanunsuz şəkildə keçməyə cəhd edən iki gəminin hərəkəti dayandırılıb.

Məlumata görə, bununla yanaşı Hörmüz boğazının səmasında ABŞ-yə məxsus "MQ 9" Pilotsuz Uçuş Aparatı vurulub. Beləliklə bu növ PUA İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Hava Hücumundan Müdafiə Qüvvələrinin vurduğu 56-cı PUA olub.

Xatırladaq ki, ABŞ-İran münasibətlərində növbəti gərginlik iyulun 8-də başlayıb. Həmin gün ABŞ Silahlı Qüvvələri Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış memorandumdan sonra ilk dəfə olaraq, Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə hücuma cavab olduğu iddiası ilə İran ərazisinə bir neçə silsilə zərbə endirib. Elə həmin gün ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla atəşkəs rejiminin dayandırıldığını bəyan edib. Buna cavab olaraq Tehran Bəhreyn, İordaniya, Qətər, Küveyt, BƏƏ və Oman ərazisində yerləşən ABŞ obyektlərinə zərbələr endirməyə başlayıb. Konflikt nəticəsində Hörmüz boğazında dəniz ticarəti iflic vəziyyətə düşüb.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#IRAN
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

За рождение ребенка будут платить 1500 манатов 11:30 (UTC+04), Общество 0
Мировые рынки обвалились на фоне победы демократов в США 11:27 (UTC+04), В мире 92
Семь тысяч семей в Азербайджане обеспечат мясом 11:24 (UTC+04), Общество 0
В Сенат США впервые избран мусульманин 11:22 (UTC+04), В мире 170
Мошенники обзванивают муниципалитеты в Азербайджане 11:14 (UTC+04), Общество 239
Возвращение имен: Азербайджан восстанавливает память о жертвах Большого террора 11:07 (UTC+04), Политика 1 000
Впервые в истории губернатором Калифорнии станет латиноамериканец - ФОТО 11:06 (UTC+04), В мире 306
Рынки обвалились на фоне победы демократов в США 11:06 (UTC+04), В мире 224
Будет ли в Азербайджане самая суровая зима за 70 лет? - рассказывает эколог 11:00 (UTC+04), Общество 345
В Ормузском проливе четыре нефтяных танкера подорвались на минах 10:55 (UTC+04), В мире 866
Трагедия у торгового центра в Баку - есть погибший 10:51 (UTC+04), Общество 370
Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" сыграет с "Викингом" 10:42 (UTC+04), Спорт 339
В Иране приветствовали итоги выборов в Конгресс США 10:36 (UTC+04), В мире 418
Netflix готовит документальный фильм о главе UFC 10:27 (UTC+04), Спорт 357
Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах в США 10:23 (UTC+04), В мире 462
Gəncə sakini tanışını bıçaqlayıb 10:22 (UTC+04), Azərbaycanca 360
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
Биткоин упал в цене 10:10 (UTC+04), Экономика 423
Трамп готов работать с демократами после выборов в Конгресс 10:07 (UTC+04), В мире 451
Рейд силовиков на дома Самвела Карапетяна - проводятся обыски 10:01 (UTC+04), В мире 472
Азербайджан может развивать услуги по защите региональной цифровой инфраструктуры - KPMG 09:54 (UTC+04), Экономика 448
Албанская концепция Азербайджана и Армении – почему проигрывают армянские историки? - РАСКЛАД от Ризвана Гусейнова 09:50 (UTC+04), Политика 5 018
Volvo представила самый выносливый грузовик всех времен - ФОТО 09:35 (UTC+04), Автоновости 412
Атмосфера Венеции в Баку: ФОТОРЕПОРТАЖ из сказочного места, восхищающего туристов 09:25 (UTC+04), Общество 458
В Техасе впервые с 1993 года сенатором избран демократ 09:20 (UTC+04), В мире 484
Азербайджанская нефть изменилась в цене 09:14 (UTC+04), Экономика 510
Промежуточные выборы в США - последние данные - ОБНОВЛЕНО 09:12 (UTC+04), В мире 866
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
На этой дороге в Баку ограничат движение 08:52 (UTC+04), Общество 461
Хакеры попытались повысить температуру в холодильнике магазина в Афинах 08:37 (UTC+04), В мире 548
В Германии роботов готовят к работе вместо людей - ВИДЕО 08:25 (UTC+04), Наука и технологии 499
Трамп назвал условие для победы республиканцев на выборах 08:05 (UTC+04), В мире 638
Граница без границ? Баку и Тбилиси начинают устранять пробелы - ОБЗОР 08:00 (UTC+04), Политика 2 496
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет газа 06:26 (UTC+04), Общество 667
Названы риски при покупке смартфона из-за границы 05:50 (UTC+04), Наука и технологии 588
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Уличная система охлаждения в Саудовской Аравии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), В мире 888
Бывший тренер «Аль-Насра» раскрыл главную одержимость Роналду 03:30 (UTC+04), Спорт 675
У бактерий нашли необычный «выключатель» для защиты от вирусов 02:45 (UTC+04), Медицина 620
В Индии дорога во время дождей уходит под воду - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 930
Норвегия рассматривает запрет на очки с ИИ 01:38 (UTC+04), Наука и технологии 648
Гороскоп на 4 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 711
Проект второй АЭС в Турции обойдется в 30 млрд долларов - СМИ 00:53 (UTC+04), В мире 1 008
Лига чемпионов: "Спортинг" обыграл "Шахтер", "Галатасарай" победил "Штутгарт" 00:20 (UTC+04), Спорт 687
В Баку столкнулись два грузовика, есть пострадавшие - ВИДЕО 00:15 (UTC+04), Общество 712
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась кадрами с выставки «Мерцающие символы» - ВИДЕО 00:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 308
Хроника Победы (04.11.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью итальянской газете “La Repubblica” - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 702
Хроника Победы (04.11.2020): армянская армия взяла в союзники фосфор - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 1 027
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась публикацией со встречи с народным артистом России Геннадием Хазановым - ФОТО 3 ноября 23:46 (UTC+04), Официальная хроника 6 149
Флаг Бельгия спустила, а бизнес в Конго оставила 3 ноября 23:40 (UTC+04), Политика 2 779
Mercedes-Benz продал свою европейскую сеть быстрых зарядных станций 3 ноября 23:38 (UTC+04), Автоновости 645
Заявление Трампа удивило израильтян 3 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 125
Иран и США пошли на взаимные уступки 3 ноября 23:20 (UTC+04), В мире 1 162
Азербайджанские каратисты завоевали золотые медали на чемпионате Европы - ФОТО 3 ноября 23:16 (UTC+04), Спорт 675
Баку и София: дружба, проверенная временем, и перспективы нового сближения - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 3 ноября 23:05 (UTC+04), Политика 3 090
"Туран" одержал уверенную победу над "Марицей" в Лиге чемпионов 3 ноября 22:55 (UTC+04), Спорт 668
Эльвин Джафаргулиев вернулся к тренировкам вместе с командой 3 ноября 22:38 (UTC+04), Спорт 679
Гренландия одобрила соглашение о безопасности с США 3 ноября 22:29 (UTC+04), В мире 1 065
«Бескомпромиссный» Кочарян: Родину - в карман, принципы - к чертям 3 ноября 22:20 (UTC+04), Политика 6 251
Лидеры израильских оппозиционных партий договорились 3 ноября 22:15 (UTC+04), В мире 1 169
Трамп считает, что мог бы стать премьером Израиля 3 ноября 22:02 (UTC+04), В мире 1 136
В Геранбое автомобиль сорвался в овраг, есть погибший 3 ноября 21:47 (UTC+04), Общество 722
Xətai və Suraxanıda qaz kəsiləcək 3 ноября 21:35 (UTC+04), Azərbaycanca 1 160
Азербайджан превращает ветер Каспия в источник экспорта энергии - ОБЗОР от Azernews 3 ноября 21:30 (UTC+04), Экономика 7 422
Минюст США впервые отслеживает проведение выборов во всех штатах 3 ноября 21:28 (UTC+04), В мире 1 128
Как подготовить автомобиль к зиме? 3 ноября 21:21 (UTC+04), Общество 741
Disney может сократить тысячи рабочих мест 3 ноября 21:12 (UTC+04), В мире 1 158
В Турции опровергли информацию о сносе парка Гейдара Алиева в Шишли 3 ноября 21:09 (UTC+04), В мире 1 210
Ковры «армянские», галлюцинации - тоже 3 ноября 21:00 (UTC+04), Политика 6 294
Омбудсмен Сабина Алиева посетила Аллею почетного захоронения - ФОТО 3 ноября 20:54 (UTC+04), Общество 744
ЮАР опасается потери рабочих мест из-за решения США 3 ноября 20:50 (UTC+04), В мире 1 159
Один из самых красивых замков Венгрии может закрыться 3 ноября 20:36 (UTC+04), В мире 1 179
В Ташкенте состоялся официальный прием по случаю 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 20:31 (UTC+04), Политика 1 184
Армянское общество не готово к реальной Армении – еще одно доказательство 3 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 6 053
Гарегин II в Оксфорде: чай, кочаны и «глубокая озабоченность» 3 ноября 20:10 (UTC+04), Политика 4 838
Четыре авиарейса в Европу получили сообщения об угрозах взрыва 3 ноября 20:09 (UTC+04), В мире 1 192
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году - Пашинян 3 ноября 20:01 (UTC+04), В мире 1 156
В Нью-Дели уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей 3 ноября 19:57 (UTC+04), В мире 1 121
Kino biletləri də ABB mobile tətbiqində! - FOTO (R) 3 ноября 19:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 114
"Баку - оазис свободы": Bloody Mary - пространство воображения, гротеска и живых эмоций - ФОТО 3 ноября 19:35 (UTC+04), Культура 667
Делегация Университета АДА посетила ведущие вузы Италии - ФОТО 3 ноября 19:15 (UTC+04), Общество 7 003
В Гобустанском районе временно ограничат движение из-за реконструкции моста 3 ноября 19:08 (UTC+04), Общество 658
В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 168
Мелания Трамп примет участие в организации встречи представителей России и Украины 3 ноября 18:53 (UTC+04), В мире 1 144
14 граждан Ирана объявлены персонами нон грата в Азербайджане 3 ноября 18:45 (UTC+04), Политика 2 227
Трамп заявил о планах прекратить ежегодную военную помощь Израилю 3 ноября 18:35 (UTC+04), В мире 1 192
Honda запустит в серию гоночную версию Civic 3 ноября 18:34 (UTC+04), Автоновости 593
Mərakeş mediası Mərakeş–Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının Azərbaycana səfərini işıqlandırıb - FOTO 3 ноября 18:31 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Болгарии 3 ноября 18:25 (UTC+04), Официальная хроника 4 007
Американские авторы рассказали о ключевых факторах победы Азербайджана в 44-дневной войне - эксперт 3 ноября 18:23 (UTC+04), Политика 1 203
Победу Азербайджана нельзя объяснять только применением дронов – глава Совета печати 3 ноября 18:14 (UTC+04), Общество 706
В Государственном кинофонде отметили юбилей кинорежиссера Явера Рзаева - ФОТО 3 ноября 18:08 (UTC+04), Культура 672
ADA Universitetinin nümayəndə heyəti İtaliyadakı tərəfdaş universitetlərə səfər edib - FOTO 3 ноября 17:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 071
"Вест Хэм" уволил главного тренера 3 ноября 17:50 (UTC+04), Спорт 621
В Азербайджане обновили список должностных лиц с доступом к VIP-залам аэропортов 3 ноября 17:31 (UTC+04), Общество 1 319
Məkkə istiqamətində PUA təhlükəsi - Səudiyyə Ərəbistanından açıqlama 3 ноября 17:25 (UTC+04), Azərbaycanca 1 171
Арестован Мурад Фетиев - операция СГБ - ФОТО 3 ноября 17:21 (UTC+04), Общество 951
Prezidentin sədr təyin etdiyi şəxs kimdir? - DOSYE 3 ноября 17:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 201
Возвращение азербайджанской музыки в Карабах имеет особое историческое значение - Рамиз Мелик-Асланов в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 17:14 (UTC+04), Культура 3 719
SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили расширение сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти - ФОТО 3 ноября 17:09 (UTC+04), Экономика 1 234
Bir и CineMastercard объявляют о новом партнерстве: билеты в кино скоро в один клик в Birbank (R) 3 ноября 16:55 (UTC+04), Экономика 1 201
В Баку представлена книга "Война за Карабах: Стратегия, технология и победа" - ФОТО 3 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 5 212
Maşın sürərkən bu qaydanı bilməyənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 3 ноября 16:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 228
Утверждены Положение и структура Агентства госрезервов Азербайджана 3 ноября 16:44 (UTC+04), Официальная хроника 667
Во Франции призвали полицейских поддержать общенациональную забастовку 3 ноября 16:34 (UTC+04), В мире 1 164
В Баку отмечен юбилей автора песен к фильмам "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Операция Ы" - ФОТО 3 ноября 16:29 (UTC+04), Культура 6 354
Назначен председатель Агентства государственных резервов Азербайджана 3 ноября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 636
В Азербайджане переименовали эти больницы 3 ноября 16:20 (UTC+04), Общество 896
Военные пилоты Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 16:09 (UTC+04), Общество 751
Зеленский прибыл в Берлин с необъявленным визитом 3 ноября 16:06 (UTC+04), В мире 1 243
Иран пригрозил ответом на применение ядерного оружия 3 ноября 16:04 (UTC+04), В мире 1 294
OpenAI, Apple и Netflix теперь платят НДС в Азербайджане 3 ноября 15:54 (UTC+04), Экономика 1 198
Представители PASHA Real Estate Group встретились с мэром города Ташкента - ФОТО 3 ноября 15:50 (UTC+04), Экономика 1 164
Полиция Испании начала расследование по делу о гибели футболиста "Тенерифе" 3 ноября 15:45 (UTC+04), Спорт 382
Три нефтяных танкера подорвались на минах в Ормузском проливе 3 ноября 15:42 (UTC+04), В мире 1 230
Начался судебный процесс над Али Керимли и Мамедом Ибрагимом - ОБНОВЛЕНО 3 ноября 15:41 (UTC+04), Общество 844
Милли Меджлис приступает к рассмотрению проекта госбюджета на 2027 год 3 ноября 15:35 (UTC+04), Экономика 1 191
Apple предупредила о глобальной угрозе шпионских кибератак 3 ноября 15:28 (UTC+04), Наука и технологии 607
TikTok-блогера арестовали на месяц 3 ноября 15:16 (UTC+04), Общество 703
“İdman hər kəs üçün bərabər imkan olmalıdır” - PAŞA Həyat-ın İdarə Heyətinin Sədri Ülviyyə Cabbarova 3 ноября 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 1 176
Опубликован рейтинг лучших спортсменов Азербайджана - СПИСОК 3 ноября 15:07 (UTC+04), Спорт 671
В руководстве «Meydan TV» царят авторитаризм и непрозрачность - заявление сотрудников 3 ноября 15:03 (UTC+04), Общество 656
Задержан Бахтияр Дали 3 ноября 15:02 (UTC+04), Общество 771
Иранский кризис и интересы Азербайджана - АКТУАЛЬНО от Фарида Бахшалиева 3 ноября 15:00 (UTC+04), Политика 8 169
За самовольный уход из части введут штрафы 3 ноября 14:55 (UTC+04), Общество 637
Экс-футболист сборной Турции может возглавить клуб в Азербайджане 3 ноября 14:53 (UTC+04), Спорт 669
Moskva aeroportlarında dron həyəcanı: Bakı reysləri də saatlarla gecikib 3 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 228
В Азербайджане предупредили о фальшивых выплатах ко Дню Победы - ФОТО 3 ноября 14:49 (UTC+04), Общество 746
Баку и Лондон рассматривают меры по предотвращению двойного налогообложения - ФОТО 3 ноября 14:45 (UTC+04), Экономика 1 240
Утвержден Договор о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном 3 ноября 14:42 (UTC+04), Политика 7 072
Yelo Bank обновил услугу оплаты предрейсового осмотра: теперь доступен выбор НДС (R) 3 ноября 14:40 (UTC+04), Экономика 1 249
США намерены привлечь НАТО к финансированию военной помощи Украине 3 ноября 14:34 (UTC+04), В мире 1 268
В Азербайджане изменят сроки пребывания ряда военнослужащих в звании лейтенанта 3 ноября 14:29 (UTC+04), Политика 1 274
Стала известна программа итало-азербайджанского бизнес-форума в Баку 3 ноября 14:24 (UTC+04), Экономика 1 273
В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете 3 ноября 14:20 (UTC+04), Общество 7 756
Европейская авиакомпания хочет заморозить зарплаты сотрудников 3 ноября 14:16 (UTC+04), Туризм 603
Азербайджан ужесточит контроль за соблюдением компаниями экологических требований 3 ноября 14:11 (UTC+04), Общество 621
В Азербайджане изменят правила прохождения военной службы для этих офицеров 3 ноября 14:03 (UTC+04), Политика 1 310
Названо количество депозитных счетов в Азербайджане 3 ноября 14:00 (UTC+04), Экономика 1 270
Польша планирует создать специальную бригаду у границы с Россией 3 ноября 13:44 (UTC+04), В мире 1 220
Армянская политическая машина: старые механизмы, новые хозяева 3 ноября 13:32 (UTC+04), Политика 6 098
Определились победитель и призеры чемпионата Азербайджана по снукеру 3 ноября 13:27 (UTC+04), Спорт 638
Число заключенных во Франции достигло рекордного уровня 3 ноября 13:21 (UTC+04), В мире 1 235
Baku Steel Company объединяет промышленность и искусство в проекте Baku Steel Art 2026 - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 13:15 (UTC+04), Экономика 2 037
Hərbi prokurorun səlahiyyətləri genişləndirilir 3 ноября 13:14 (UTC+04), Azərbaycanca 1 221
Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до минимума 3 ноября 13:10 (UTC+04), В мире 1 254
Новый выпуск "AVAZ-7" посвятили шехиду Сабухи Ахмедову - ФОТО 3 ноября 12:59 (UTC+04), Общество 653
Sərhədi pozduqlarına görə 46 nəfər saxlanılıb 3 ноября 12:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 239
OpenAI взяла на работу экс-министра армии США 3 ноября 12:50 (UTC+04), Наука и технологии 623
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 3 ноября 12:43 (UTC+04), Общество 718
Раскрыта личность мужчины, найденного сгоревшим в лесу Огуза 3 ноября 12:39 (UTC+04), Общество 738
Индийские военные за двое суток освободили иранское судно от пиратов - ВИДЕО 3 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 363
В Азербайджане раскрыли число получателей льготных пенсий 3 ноября 12:19 (UTC+04), Общество 647
Paytaxtda Zəfər gününə həsr edilən ağacəkmə aksiyası keçirilib - FOTO 3 ноября 12:18 (UTC+04), Azərbaycanca 1 257
Сабина Алиева переизбрана омбудсменом Азербайджана 3 ноября 12:16 (UTC+04), Общество 5 446
У берегов Болгарии взяли под охрану загадочный контейнер 3 ноября 12:13 (UTC+04), В мире 1 299
В Киеве раскрыли сеть кибермошенников - совместная операция Азербайджана и Украины - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 12:12 (UTC+04), Общество 4 774
Ayı evin həyətinə girdi - VİDEO 3 ноября 12:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 326
Французская молодежь снова вышла на улицы 3 ноября 12:06 (UTC+04), В мире 1 364
Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı Bəyanat qəbul edib 3 ноября 12:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 260
"Нефтчи" установил рекорд результативности за последние 25 сезонов 3 ноября 12:00 (UTC+04), Спорт 641
Сколько стоит обучение в частных школах Баку? - ЦЕНЫ 3 ноября 11:52 (UTC+04), Общество 1 935
Azərbaycanın Aİ-98 benzini aldığı ölkələr – SİYAHI 3 ноября 11:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 359
Президент Лаоса пригласил Президента Ильхама Алиева посетить страну с официальным визитом 3 ноября 11:39 (UTC+04), Официальная хроника 7 889
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Кении в нашей стране - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 11:35 (UTC+04), Официальная хроника 8 050
Два вертолета столкнулись в Непале - ВИДЕО 3 ноября 11:32 (UTC+04), В мире 1 378
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Панамы 3 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 630
Сотрудник налоговой службы попался на взятке в Гяндже 3 ноября 11:24 (UTC+04), Общество 679
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Лаоса в Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 11:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 551
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 3 ноября 11:18 (UTC+04), Туризм
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой 3 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 343
Северная Корея испытала стратегическую крылатую ракету 3 ноября 11:09 (UTC+04), В мире 1 311
Милли Меджлис обсуждает 10 вопросов 3 ноября 11:04 (UTC+04), Политика 1 337
Сколько многодетных семей насчитывается в Азербайджане? 3 ноября 11:00 (UTC+04), Общество 635
Алжир обвинил Францию в сокрытии данных о ядерных испытаниях в Сахаре 3 ноября 10:54 (UTC+04), В мире 1 322
В декабре будет 9 нерабочих дней 3 ноября 10:46 (UTC+04), Общество 1 810
Uşaqlar arasında virus yayılıb - Bu əlamətlərə DİQQƏT EDİN - VİDEO 3 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 362
В Турции опрокинулся пассажирский автобус, более 40 пострадавших - ВИДЕО - ФОТО 3 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 418
Японский профессор назвала ключевые факторы роста международной значимости Азербайджана 3 ноября 10:34 (UTC+04), Экономика 1 336
Газовый кризис в Европе: а ведь Баку предупреждал – ОБЗОР 3 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 7 109
В Азербайджане задержали 50 подозреваемых за сутки 3 ноября 10:24 (UTC+04), Общество 655
Банк Республика и AccessBank объявили об успешном завершении стратегической сделки (R) 3 ноября 10:20 (UTC+04), Экономика 1 561
Кто из руководства Ирана встречался с Моджтабой Хаменеи? - ответил глава МИД 3 ноября 10:16 (UTC+04), В мире 1 432
Казахстан и Азербайджан обсудили меры по развитию Среднего коридора 3 ноября 10:10 (UTC+04), Экономика 1 388
ЛЧ: "Галатасарай" сыграет со "Штутгартом", "Барселона" примет "Астон Виллу" - АФИША 3 ноября 10:04 (UTC+04), Спорт 687
При крушении самолета в США погибла семья мультимиллионера - ФОТО - ВИДЕО 3 ноября 10:00 (UTC+04), В мире 1 522
Стало известно, когда будут выплачены пенсии за ноябрь 3 ноября 09:45 (UTC+04), Общество 2 275
Автобусы на этом маршруте находятся в плачевном состоянии - ВИДЕО 3 ноября 09:42 (UTC+04), Общество 783
Названы самые безопасные семейные автомобили 3 ноября 09:35 (UTC+04), Автоновости 967
Опасная ситуация в известном торговом центре Баку - ВИДЕО 3 ноября 09:26 (UTC+04), Общество 1 179
Сегодня будет избран новый омбудсмен 3 ноября 09:21 (UTC+04), Общество 735
Официальные курсы валют в Азербайджане 3 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
Конституционный кризис в Польше продолжается - ВИДЕО 3 ноября 09:04 (UTC+04), В мире 1 450
В ОЭС рассказали о растущем значении Азербайджана для мировой торговли - ИНТЕРВЬЮ 3 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика 6 403
Названа дата новых переговоров России и Украины 3 ноября 08:40 (UTC+04), В мире 1 474
Разногласия в администрации Трампа 3 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 526
Кто возглавит делегацию США на переговорах с РФ и Украиной? 3 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 544
Конституционный узел: развяжет ли его Пашинян? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 3 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 7 889
Иран перехватил три американских беспилотника 3 ноября 07:55 (UTC+04), В мире 1 494
Еще новости