https://news.day.az/azerinews/1871906.html Körpəsi olan ailələrə şad xəbər - Uşaq pulu verildi 2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 72 655 nəfərə uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət təyin edilərək ödənilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb. Bildirilib ki, müavinət ödənişləri 34 038 nəfər qız, 38 617 nəfər oğlan uşağının anadan olmasına görə həyata keçirilib.
Körpəsi olan ailələrə şad xəbər - Uşaq pulu verildi
2026-cı ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 72 655 nəfərə uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət təyin edilərək ödənilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, müavinət ödənişləri 34 038 nəfər qız, 38 617 nəfər oğlan uşağının anadan olmasına görə həyata keçirilib.
Qeyd edək ki, açıqlanan məlumat operativ xarakter daşıyır.
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