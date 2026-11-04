https://news.day.az/azerinews/1871955.html "Ayda 1200 manat "parkovka"ya pul verirəm" - Gültac Əlili Aktrisa Gültac Əlili avtomobilini park etmək üçün ödədikləri məbləğin kifayət qədər yüksək olduğunu açıqlayıb. Day.Az xəbər verir ki, sənətçi "Sevilən səhər" verilişində aparıcının sualını cavablandırarkən gündəlik parkinq haqqının 20 manata başa gəldiyini deyib.
"Ayda 1200 manat "parkovka"ya pul verirəm" - Gültac Əlili
Aktrisa Gültac Əlili avtomobilini park etmək üçün ödədikləri məbləğin kifayət qədər yüksək olduğunu açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, sənətçi "Sevilən səhər" verilişində aparıcının sualını cavablandırarkən gündəlik parkinq haqqının 20 manata başa gəldiyini deyib.
Gültac Əlili aktyor həyat yoldaşı Hüseyn Əlili ilə birlikdə bu xidmətə ay ərzində təxminən 1200 manat ödədiklərini bildirib.
Aktrisa xərcin könüllü seçimdən deyil, zərurətdən qaynaqlandığını vurğulayıb:
"Məcburiyyətdən verirəm. Bunu verirəm. Qazanıram ki, verirəm. Amma əlavə nəsə biznesim yoxdur".
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