https://news.day.az/azerinews/1872045.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olmasına dair video paylaşılıb - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə "AIREX 2026" sərgisi ilə tanış olmasına dair video paylaşılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib: "Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva "AIREX 2026" sərgisi ilə tanış olublar".
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olmasına dair video paylaşılıb - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə "AIREX 2026" sərgisi ilə tanış olmasına dair video paylaşılıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paylaşımda qeyd edilib:
"Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva "AIREX 2026" sərgisi ilə tanış olublar".
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