Xiyarı qabığı ilə yemək daha faydalıdır – SƏBƏBİ
Qidalanma mütəxəssisləri xiyarın qabığı ilə birlikdə yeyilməsini tövsiyə edirlər. Çünki qabıqda orqanizm üçün faydalı olan qida lifləri, vitaminlər və minerallar, xüsusilə kalium mövcuddur. Xiyarın qabığını soymaq onun qida dəyərinin bir hissəsinin itirilməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, xiyarı qabığı ilə yemək orqanizmin daha çox lif və faydalı maddə qəbul etməsinə kömək edir. Qida lifləri həzm sisteminin normal fəaliyyətini dəstəkləyir və balanslı qidalanmada mühüm rol oynayır.
Bunun üçün xiyarı yeməzdən əvvəl axar su altında yaxşıca yumaq kifayətdir. Beləliklə, tərəvəzin qida dəyərindən daha çox faydalanmaq mümkündür.
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