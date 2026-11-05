https://news.day.az/azerinews/1872048.html Yüksək təzyiqi olanlar bu 10 qidadan uzaq durmalıdır Kardioloqlar yüksək arterial təzyiqdən əziyyət çəkən insanlara duz, şəkər və doymuş yağlarla zəngin qidaları məhdudlaşdırmağı tövsiyə edirlər.

Yüksək təzyiqi olanlar bu 10 qidadan uzaq durmalıdır

Azərbaycanca, 5 ноября 2026 04:20 (UTC +04:00) 81
Yüksək təzyiqi olanlar bu 10 qidadan uzaq durmalıdır

Kardioloqlar yüksək arterial təzyiqdən əziyyət çəkən insanlara duz, şəkər və doymuş yağlarla zəngin qidaları məhdudlaşdırmağı tövsiyə edirlər.

Day.Az xəbər verir ki, riskli məhsullar sırasına kolbasa və sosiska, konservləşdirilmiş şorba və tərəvəzlər, pepperonili pizza, qablaşdırılmış qəlyanaltılar, şəkərli içkilər, spirtli içkilər, hazır ədviyyat qarışıqları, ketçup və digər hazır souslar, dondurulmuş hazır yeməklər, eləcə də yüksək temperaturda və açıq odda bişirilmiş ətlər daxildir.

Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu məhsulların bir çoxunda yüksək miqdarda natrium olur. Həddindən artıq natrium qəbulu arterial təzyiqi yüksəldə, şəkərli içkilər isə çəki artımına səbəb olaraq təzyiqə nəzarəti çətinləşdirə bilər. Daha sağlam seçim kimi təzə ət, balıq, tərəvəz, meyvə, duzsuz çərəzlər və evdə hazırlanmış yeməklərə üstünlük verilməsi məsləhət görülür.

Yüksək təzyiqi nəzarətdə saxlamaq üçün duz qəbulunu azaltmaq, kalium, kalsium, maqnezium və liflə zəngin qidalar qəbul etmək vacibdir. Müntəzəm olaraq təzyiqi ölçmək və həkim tövsiyələrinə əməl etmək də zəruridir. Qeyd edək ki, düzgün qidalanma yüksək təzyiqin müalicəsini və həkimin təyin etdiyi dərmanları əvəz etmir.

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