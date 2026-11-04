https://news.day.az/azerinews/1872096.html ABŞ “Rossiya” aviaşirkətinə qarşı məhdudiyyətləri uzadıb ABŞ Ticarət Nazirliyi Rusiyanın "Rossiya" aviaşirkətinə qarşı 2022-ci ildə tətbiq edilmiş ixrac məhdudiyyətlərinin müddətini daha bir il uzadıb. TASS-ın məlumatına görə, bu barədə nazirliyin ABŞ hökumətinin rəsmi sənədlər toplusu olan Federal Reyestrdə dərc edilmiş bildirişində qeyd olunub.

ABŞ “Rossiya” aviaşirkətinə qarşı məhdudiyyətləri uzadıb

Azərbaycanca, 4 ноября 2026 20:29 (UTC +04:00) 194
ABŞ “Rossiya” aviaşirkətinə qarşı məhdudiyyətləri uzadıb

ABŞ Ticarət Nazirliyi Rusiyanın "Rossiya" aviaşirkətinə qarşı 2022-ci ildə tətbiq edilmiş ixrac məhdudiyyətlərinin müddətini daha bir il uzadıb.

TASS-ın məlumatına görə, bu barədə nazirliyin ABŞ hökumətinin rəsmi sənədlər toplusu olan Federal Reyestrdə dərc edilmiş bildirişində qeyd olunub.

 

Məhdudiyyətlər ABŞ tərəfinin iddiasına görə, aviaşirkətin ixrac qaydalarını pozaraq sanksiyalara məruz qalan təyyarələrlə uçuşlar həyata keçirməsi ilə əlaqədardır.

Qərara əsasən, aviaşirkət ABŞ-nin ixrac nəzarəti qaydalarına tabe olan əməliyyatlarda, o cümlədən Amerika proqram təminatı və texnologiyalarının ixracı və təkrar ixracı ilə bağlı sövdələşmələrdə iştirak edə bilməz. Bu məhdudiyyətlər çərçivəsində şirkətə Amerika mallarının tədarükü üçün xüsusi lisenziya tələb olunur və belə müraciətlərin rədd edilməsi prezumpsiyası tətbiq edilir.

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