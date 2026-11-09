https://news.day.az/azerinews/1873214.html Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənglərində - FOTO - VİDEO Niaqara şəlaləsi Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsi hesabında paylaşım edilib.
Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rənglərində - FOTO - VİDEO
Niaqara şəlaləsi Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsi hesabında paylaşım edilib.
"Niaqara şəlaləsi 8 Noyabr - Zəfər Günü və 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb", deyə paylaşımda qeyd olunub.
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