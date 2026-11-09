https://news.day.az/azerinews/1873287.html “Biz qayıtmışıq!” – AzTV-dən BÖYÜK QAYIDIŞLA bağlı MARAQLI VİDEOÇARX AzTV-nin sosial media hesablarında paylaşılan "Biz qayıtmışıq!" adlanan videoçarx izləyiciləri şanlı Qələbəmizin yaratdığı qürur hissini yenidən yaşamağa, Vətən torpaqlarına qayıdışın mənəvi əhəmiyyətini öz əksini tapıb.
“Biz qayıtmışıq!” – AzTV-dən BÖYÜK QAYIDIŞLA bağlı MARAQLI VİDEOÇARX
AzTV-nin sosial media hesablarında paylaşılan "Biz qayıtmışıq!" adlanan videoçarx izləyiciləri şanlı Qələbəmizin yaratdığı qürur hissini yenidən yaşamağa, Vətən torpaqlarına qayıdışın mənəvi əhəmiyyətini öz əksini tapıb.
"Biz qayıtmışıq!" ifadəsi sadəcə bir qayıdışın deyil, milli iradənin, tarixi ədalətin və qalib xalqın qürurunun təcəssümüdür.
Sözügedən videonu izləmək üçün linkə keçid edin:
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