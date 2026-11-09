https://news.day.az/azerinews/1873334.html Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəyə başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan XİN-in yaydığı bəyanatda bildirilib. "Qardaş Türkiyənin İzmir şəhərində fabrikdə baş vermiş partlayış nəticəsində insan tələfatı və xəsarət alanların olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi.

Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

Azərbaycanca, 9 ноября 2026 20:38 (UTC +04:00) 106
Azərbaycan XİN Türkiyəyə başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyəyə başsağlığı verib.

Bu barədə Azərbaycan XİN-in yaydığı bəyanatda bildirilib.

"Qardaş Türkiyənin İzmir şəhərində fabrikdə baş vermiş partlayış nəticəsində insan tələfatı və xəsarət alanların olması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralananlara şəfa diləyirik. Qardaş Türkiyə dövlətinə və xalqına bu faciə ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə bəyanatda vurğulanıb.

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Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik edib 8 ноября 14:13 (UTC+04), Azərbaycanca 1 622
Танец за пределами возможного - Английский национальный балет в Баку - ФОТО 8 ноября 14:03 (UTC+04), Культура 829
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 614
Мерц побил новый антирекорд 8 ноября 13:40 (UTC+04), В мире 1 649
Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:29 (UTC+04), Политика 1 727
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО 8 ноября 13:20 (UTC+04), Общество 780
Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 1 049
Закир Гасанов поздравил военнослужащих с Днем Победы 8 ноября 13:05 (UTC+04), Политика 1 704
Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 574
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 854
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 653
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 707
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 754
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 762
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 825
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 683
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 614
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 774
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 379
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 741
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 713
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 717
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 662
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 402
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 398
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 869
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 510
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 300
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