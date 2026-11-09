https://news.day.az/azerinews/1873338.html Qarabağda genişmiqyaslı bərpa işləri davam edir - Ərdoğan Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra təşkil olunan mətbuat konfransında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma tədbirlərinə toxunub. O, Qarabağda genişmiqyaslı bərpa işlərinin davam etdiyini qeyd edib.

Qarabağda genişmiqyaslı bərpa işləri davam edir - Ərdoğan

Azərbaycanca, 9 ноября 2026 22:04 (UTC +04:00) 122
Qarabağda genişmiqyaslı bərpa işləri davam edir - Ərdoğan

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra təşkil olunan mətbuat konfransında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən bərpa və yenidənqurma tədbirlərinə toxunub.

O, Qarabağda genişmiqyaslı bərpa işlərinin davam etdiyini qeyd edib.

Türkiyə Prezidenti bildirib ki, hazırda Qarabağın bütün bölgələrində sülh ab-havası hökm sürür və Türkiyə Azərbaycana bu prosesdə hərtərəfli dəstək verir.

Ərdoğan, həmçinin Qarabağın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyib.

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Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 714
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Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 835
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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 622
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Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 387
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 749
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 721
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