https://news.day.az/azerinews/1874600.html Məktəblərdə bu tarixləri əhatə edən payız tətili başladı Bu gündən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrində beşgünlük payız tətili başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, payız tətili 16-20 noyabr tarixlərini əhatə edir.
Məktəblərdə bu tarixləri əhatə edən payız tətili başladı
Bu gündən 2026-2027-ci tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrində beşgünlük payız tətili başlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, payız tətili 16-20 noyabr tarixlərini əhatə edir.
Belə ki, şənbə-bazar günləri nəzərə alınmaqla payız tətilindən sonra ilk dərs günü 6 günlük iş həftəsi ilə işləyən ümumi təhsil müəssisələrində 21 noyabr, 5 günlük iş həftəsi ilə işləyən ümumi təhsil müəssisələrində isə 23 noyabr olacaq.
Payız tətili həmçinin ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarına da şamil edilir.
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