https://news.day.az/azerinews/1874899.html Milli Məclisdə 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi davam edir Noyabrın 17-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir. AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda hökumət üzvləri iştirak edirlər. İclasın gündəliyinə 11 məsələ daxil edilib. Onlardan səkkizi 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan sənədlərdir.
Milli Məclisdə 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsi davam edir
Noyabrın 17-də Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçirilir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda hökumət üzvləri iştirak edirlər.
İclasın gündəliyinə 11 məsələ daxil edilib. Onlardan səkkizi 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan sənədlərdir.
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