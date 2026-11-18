Azərbaycan və Almaniya ticarət, energetika və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib - FOTO
Azərbaycan və Almaniya ticarət, investisiya, energetika, sənaye, nəqliyyat və texnologiyalar sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə ediblər.
Bu məsələlər çərşənbə günü Bakıda iki ölkənin xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və İohann Vadeful arasında keçirilən görüşdə müzakirə olunub.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, nazirlər geniş tərkibdə görüş keçirərək ikitərəfli münasibətlərin hazırkı vəziyyətini, əməkdaşlığın gələcək inkişaf perspektivlərini, eləcə də əsas regional və beynəlxalq məsələləri nəzərdən keçiriblər.
2027-ci ildə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 35-ci ildönümü ərəfəsində, tərəflər qarşılıqlı hörmət, konstruktiv dialoq və ortaq maraqlar əsasında tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini təsdiqləyiblər.
İqtisadi əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilib. 2025-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 1,4 milyard dollara çatıb, 2026-cı ilin yanvarından Azərbaycan Almaniyanı təbii qazla təchiz etməyə başlayıb.
Tərəflər müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün əhəmiyyətli potensialın olduğunu qeyd edib, həmçinin 2026-cı ilin iyulunda yaradılmış Azərbaycan-Almaniya Biznes Şurasının iki ölkənin işgüzar dairələri arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsindəki rolunu vurğulayıblar.
Ceyhun Bayramov alman şirkətləri üçün Orta Dəhlizin inkişafı, Ələt Azad İqtisadi Zonası və Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı layihələrində, eləcə də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində həyata keçirilən bərpa və inkişaf layihələrində mövcud imkanlardan danışıb.
Nazirlər Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi də daxil olmaqla, regional proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər.
Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarını işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa işlərinin gedişi, keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı və mina təhlükəsi ilə bağlı mövcud problemlər barədə məlumatlandırıb.
Tərəflər, həmçinin təhsil, mədəniyyət və elm sahələrində əməkdaşlıq vasitəsilə xalqlararası əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.
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