https://news.day.az/azerinews/1875171.html Azərbaycan “Azərbaycan-Alman” universiteti ilə bağlı danışıqlara hazırdır - Nazir Azərbaycan "Azərbaycan-Alman" universiteti ilə bağlı danışıqlara başlanılması və sürətləndirilməsinə hazırdır. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephulla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycan “Azərbaycan-Alman” universiteti ilə bağlı danışıqlara hazırdır - Nazir
Azərbaycan "Azərbaycan-Alman" universiteti ilə bağlı danışıqlara başlanılması və sürətləndirilməsinə hazırdır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Almaniya xarici işlər naziri Johann David Vadephulla birgə brifinqdə çıxışı zamanı deyib.
Xəbər yenilənəcək
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