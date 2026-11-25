https://news.day.az/azerinews/1877150.html Çempionlar Liqası: “Sabah” və “Barselona” oyunu başladı - CANLI UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin beşinci turunda "Sabah" və "Barselona" arasında qarşılaşma başlayıb. İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən görüşü şotlandiyalı FIFA referisi Nikolas Uolş idarə edir. Azərbaycan çempionu turnirdə ikinci qələbəsini qazanmaq uğrunda mübarizə aparır.
Çempionlar Liqası: “Sabah” və “Barselona” oyunu başladı - CANLI
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin beşinci turunda "Sabah" və "Barselona" arasında qarşılaşma başlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilən görüşü şotlandiyalı FIFA referisi Nikolas Uolş idarə edir.
Azərbaycan çempionu turnirdə ikinci qələbəsini qazanmaq uğrunda mübarizə aparır.
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