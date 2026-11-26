https://news.day.az/azerinews/1877162.html Qəbələdə qaz olmayacaq Bu gün Qəbələ şəhərinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Qəbələdə qaz olmayacaq
Bu gün Qəbələ şəhərinin bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zaqatala Regional Qaz İstismarı İdarəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar noyabrın 26-da saat 09:00-dan işlər yekunlaşanadək Qəbələ şəhərinin Nəsimi və Z.Əliyeva küçələrinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
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