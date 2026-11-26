https://news.day.az/azerinews/1877191.html 8-ci mərtəbədə qapalı qalan azyaşlı belə xilas edildi - VİDEO Bakıda yaşayış binasında mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlı xilas edilib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu, M.Xiyabani küçəsində yerləşən doqquzmərtəbəli binada baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumat əsasında əraziyə xilasedicilər cəlb olunub.
8-ci mərtəbədə qapalı qalan azyaşlı belə xilas edildi - VİDEO
Bakıda yaşayış binasında mənzildə bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalan azyaşlı xilas edilib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu, M.Xiyabani küçəsində yerləşən doqquzmərtəbəli binada baş verib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumat əsasında əraziyə xilasedicilər cəlb olunub.
FHN əməkdaşları alpinist ləvazimatlarından istifadə edərək binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşən mənzilə eyvandan daxil olublar.
2019-cu il təvəllüdlü uşaq xilas edilərək valideynlərinə təhvil verilib.
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