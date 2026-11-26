https://news.day.az/azerinews/1877199.html Qızıl və gümüş bahalaşıb Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 62,2 dollar artaraq 3626,8 dollar təşkil edib. Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 1,81 dollar artaraq 42,35 dollara bərabər olub.
Qızıl və gümüş bahalaşıb
Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 62,2 dollar artaraq 3626,8 dollar təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, gümüşün qiyməti isə 1,81 dollar artaraq 42,35 dollara bərabər olub.
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