https://news.day.az/azerinews/1877809.html 103 yaşlı İkinci Dünya müharibəsi iştirakçısı vəfat etdi Cəlilabad rayonunun ən yaşlı sakinlərindən biri, İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı Əbiş Zamanov vəfat edib Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, o, doğulduğu kənddə dəfn ediləcək. Qeyd edək ki, 1923-cü ildə Cəlilabad rayonunun Astanlı kəndində dünyaya gələn Əbiş Zamanov 1942-ci ildə müharibəyə yollanıb.
103 yaşlı İkinci Dünya müharibəsi iştirakçısı vəfat etdi
Cəlilabad rayonunun ən yaşlı sakinlərindən biri, İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçısı Əbiş Zamanov vəfat edib
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, o, doğulduğu kənddə dəfn ediləcək.
Qeyd edək ki, 1923-cü ildə Cəlilabad rayonunun Astanlı kəndində dünyaya gələn Əbiş Zamanov 1942-ci ildə müharibəyə yollanıb.
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