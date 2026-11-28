https://news.day.az/azerinews/1877828.html Tovuzda 28 yaşlı gənci qatar vurub öldürdü - FOTO Tovuzda 28 yaşlı şəxsi qatar vurub. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun dəmiryolu stansiyasında qeydə alınıb. 1998-ci təvəllüdlü Sərxan Pənahov aldığı xəsarətlərdın hadisə yerində vəfat edib. Əraziyə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb edilib.
Tovuzda 28 yaşlı gənci qatar vurub öldürdü - FOTO
Tovuzda 28 yaşlı şəxsi qatar vurub.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun dəmiryolu stansiyasında qeydə alınıb.
1998-ci təvəllüdlü Sərxan Pənahov aldığı xəsarətlərdın hadisə yerində vəfat edib. Əraziyə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı Tovuz rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
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