В Российском информационно-культурном центре в Баку отметили 100-летие АДР - ФОТО

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся концерт, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.

Концертная программа была организована совместно с Бакинским государственным университетом (БГУ). Гостей РИКЦ приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.

В концерте приняли участие преподаватели и учащиеся музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории - Зияфет Аджалова, Фидан Велиева, Жаля Гамзалова, Аделя Ибрагимли, Абульфаз Гасанов, Мурад Аббасов, Алексей Простинский, Джабир Алиев, Ариф Гейбатов, Махир Бабаев, Агали Мухтаров, Мехман Бабаев, Хаял Аббасов, Хаям Шахвеледов, Хагани Лятифов, Насиб Нурмамедов, Гаджи Азимов, а также выпускник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Рамиль Гусейнли, лауреат международных конкурсов Али Мурадов и духовой квартет учащихся музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории.

Молодые артисты исполнили классические и эстрадные композиции азербайджанских и зарубежных авторов. Выступления музыкантов и вокалистов с восторгом были встречены слушателями.

Вели концерт студентки БГУ Альбина Абдуррахманова и Айза Мамедова.

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