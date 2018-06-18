Балет "Жизель" с участием московских знаменитостей прошел в Баку с ошеломляющим успехом - ФОТО

16 июня на сцене Азербайджанского Государственного Академического Театра оперы и балета состоялась демонстрация балета "Жизель" А.Адана с участием ведущих солистов Государственного академического Большого театра России - прима-балерины, лауреата международного конкурса артистов балета Марии Виноградовой (партия Жизель) и Заслуженного артиста России, лауреата Международных конкурсов артистов балета Руслана Скворцова (партия графа Альберта).

Как передает Day.Az, спектакль собрал практически весь бомонд города, представителей многих дипломатических миссий и иностранных организаций, его посетило большое количество туристов, гостей города и просто истинных любителей академического искусства. Присутствующие на спектакле зрители высоко оценили уровень профессионализма Марии Виноградовой, который сказывался не только в технике, но и в ее умении проникнуть в психологически сложный образ своей героини. А также великолепное выступление Руслана Скворцова в партии графа Альберта - образ, который является одним из самых содержательных и сложных в классическом наследии танцевальных мужских образов.

В этот день все участники спектакля выступали с каким-то особенным вдохновением. Все сольные вариации и "па-де-де" солистов Большого театра буквально взрывали зал продолжительными аплодисментами и возгласами "браво!".

Прекрасно проявили себя в спектакле и ведущие солисты Театра оперы и балета - Аян Эйвазова (партия Мирты) и Тимур Одушев (партия Лесничего Ганса). Дирижировал спектаклем Заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.