Научно-публицистический журнал "Азербайджанские ковры" издается при соучредительстве Центра Ковроткачества "Азер-Илме" и Президиума Академии Наук Азербайджана.

В новом выпуске журнала, который входит в список научных изданий Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики по специальностям искусствоведения и истории, нашли историко-этнографические очерки на азербайджанском, английском и русском языках, научные статьи, дневник Открытого Акционерного Общества "Азерхалча", сообщили Day.Az в пресс-службе "Азер-Илме".

В новом выпуске журнала опубликованы следующие статьи: "Галаджыг и галаджыгцы" д.и.н., проф. Видади Мурадова, "О современных этнокультурных процессах шахдагских народов" д.ант.н., проф. Алиага Маммедли (Институт Археологии и Этнографии НАНА), "Пирасора - крепость в горах" д.ф.ист. Тахира Шахбазова, "Производство ковровых изделий в Азербайджане в конце XIX - начале XX вв." д.и.н., проф. Джамала Мустафаева, "Производство ковровых изделий в Карабахском регионе в XIX - начале XX" (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) и др.

Главный редактор журнала - заведующий сектором "Ковроведения" Института Археологии и Этнографии НАНА, Заслуженный деятель искусств, доктор исторических науки, профессор Видади Мурадов.

Читатели могут ознакомиться с электронной версией журнала, пройдя по этой ссылке.

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