В Баку впервые стартует Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4

В Баку с 1 по 5 ноября впервые пройдет Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), организованный министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков, сообщает Trend Life.

Спектакли (продолжительность не более 15 минут) будут представлены на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Церемония открытия пройдет 1 ноября в 11.00.

Задачи фестиваля - отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство.

В фестивале примут участие коллективы из Баку и регионов страны - 11 государственных, 6 частных и 5 независимых театров, что также даст возможность выявить новые таланты. Всего будут представлены 22 спектакля. Ниже представлена программа.

Победители конкурса будут определены решением жюри, в которое войдут: доктор искусствоведения, профессор Исрафил Исрафилов, заслуженный деятель искусств, театровед Айдын Кязымзаде, заслуженный деятель искусств, режиссер Мехрибан Алекберзаде, заслуженный деятель искусств, писатель и драматург Али Амирли, народный артист Пярвиз Мамедрзаев.

На каждое призовое место будет выбран один победитель.

Призовой фонд:

- I место - 1500 манатов и премия "Dəfnə"

- II место - 1000 манатов

- III место - 750 манатов.

В рамках фестиваля также будут проведены воркшопы и панельные дискуссии.

Вход с предъявлением ковид-паспортов.

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