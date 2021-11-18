В Азербайджане прошел Фестиваль пожилых людей

В Мингячевире прошел Фестиваль пожилых людей, организованный в рамках проекта "Построение общества для людей всех возрастов: содействие благополучию пожилых людей в Азербайджане посредством активного старения", реализуемый министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере приняли участие представители государственных структур, общественных организаций, творческой интеллигенции и Совета старейшин.

Было отмечено, что в рамках проекта проведены различные семинары и тренинги, мастер-классы, представлены экспозиции ручных работ, реализован специальный проект "Fəal Yaşlanma" (Активное старение), который поддерживает активный и здоровый образ жизни пожилых людей, а также меры государственной социальной защиты пожилых людей в целом. Участники были проинформированы о концепции активного старения, когда пожилые люди, ведущие активный образ жизни, являются положительным примером для подражания для своих сообществ и общества в целом.

Цель проекта заключена в стимулировании смены существующих стереотипов и традиционного подхода к старению в сознании людей позитивным восприятием феномена старения, пропаганде активного образа жизни, создании возможности самозанятости, улучшении психологического состояния и состояния здоровья.

Представленная в рамках вечера экспозиция ОО "Üçüncü Bahar" (Третья весна) передавала зрителям настроение активного и здорового старения, которое полностью противоположно общепринятому пассивному характеру старения, и сочетает в себе динамизм, позитивную энергию и жизненную силу.