Юсиф Эйвазов проведет эксклюзивный урок для молодых вокалистов в Москве

Народный артист Азербайджана, всемирно известный оперный певец Юсиф Эйвазов проведет мастер-класс в одном из ведущих музыкальных вузов Москвы - Государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке, сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Встреча со всемирно известным оперным певцом, народным артистом Азербайджана состоится 22 февраля. Юсиф Эйвазов проведет эксклюзивный урок для молодых вокалистов, лауреатов Грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства 2021 года, студентов Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке.

Слушатели мастер-класса получат профессиональные советы и познакомятся с уникальной техникой исполнения блистательного артиста.

Отметим, что Юсиф Эйвазов - давний друг Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, более того, в 2021 году исполнитель был удостоен звания Почетного профессора института.