Анар Керимов встретился с директором Латвийского национального театра оперы и балета

19 сентября состоялась встреча министра культуры Азербайджана Анара Керимова с директором Латвийского национального театра оперы и балета Эгилсом Силиньшем, сообщили Day.Az в министерстве.

Отметим, что в рамках XIV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в Баку находятся музыканты из разных стран мира, среди которых и директор Латвийского национального театра оперы и балета, известный вокалист Эгилс Силиньш.

Во встрече также участвовали заместитель главы дипмиссии Латвии в Азербайджане Вия Буша и заведующая отделом искусства и нематериального культурного наследия министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова.

В ходе встречи состоялось обсуждение связей в области культуры между двумя странами, вопросов реализации в будущем совместных проектов.