Мы потеряли прекрасного музыканта, друга…

В лице Афтандила Исрафилова мы потеряли прекрасного музыканта, композитора, деятеля искусства, имеющего большие заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана.

Об этом сказал в воскресенье Trend Life народный артист Азербайджана, певец Заур Рзаев на церемонии прощания с известным исполнителем на гармони, народным артистом Азербайджана, кавалером ордена "Шохрат" Афтандилом Исрафиловым, передает Day.Az.

"Сегодня проводить в последний путь Афтандила Исрафилова пришли близкие друзья, коллеги, поклонники его творчества. Все глубоко скорбят о его кончине, но что поделаешь, это неписаные законы жизни, каждый из нас покинет этот мир. Однако, когда уходят такие деятели искусства, как Афтандил Исрафилов, это всегда очень печально и горько. Своим исполнением он находил путь к сердцам людей. Он был преданным другом, человеком, который со всеми мог найти общий язык", - сказал Заур Рзаев.

Напомним, что Афтандил Исрафилов скончался 29 апреля в возрасте 82 лет.

Отметим, что Афтандил Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку. В 1961 году поступил в Политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет). Тяга к искусству побудила его оставить учебу в техническом вузе и посвятить свою жизнь музыке. В составе "Азконцерта" Афтандил Исрафилов создал ансамбль, став его художественным руководителем. После гастролей с Зейнаб Ханларовой в Турции в 1970 году, Афтандил Исрафилов в составе ее ансамбля выступал в серии концертов в разных странах мира. Афтандил Исрафилов является автором более 100 музыкальных произведений. За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году Афтандил Исрафилов был удостоен звания "Народный артист Азербайджанской Республики", в 2016 году награжден орденом "Шохрат".