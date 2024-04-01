В Баку открылись Дни белорусского кино

С первого по четвертое апреля в Азербайджане проходят Дни культуры Беларуси. В рамках Дней культуры в Киноцентре "Низами" в Баку состоялось открытие Дней белорусского кино, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Мероприятие посетили представители посольства Беларуси в Азербайджане, известные отечественные кинематографисты, деятели культуры и искусства.

На открытии исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Азербайджанской Республики Орхан Фикретоглу отметил, что проведение Дней культуры Беларуси в Азербайджане является значимым событием.

По его словам, в рамках Дней белорусского кино будут показаны фильмы, посредством которых азербайджанский зритель ближе познакомится с культурой, традициями Беларуси.

В своем выступлении генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Юрий Алексей рассказал о программе Дней белорусского кино. Он отметил, что в ходе визита делегации Беларуси с азербайджанской стороной состоялось обсуждение проведения Дней азербайджанского кино в Беларуси.

"Уверен, что через киноискусство мы укрепим дружбу между нашими странами и принесём большую пользу двум нашим братским народам", - подчеркнул Юрий Алексей.

Далее был представлен фильм Александра Ефремова "Лист ожидания...", повествующий о судьбах врачей-кардиологов, их сложной профессии, непростых взаимоотношениях в профессии и семье.

Отметим, что в рамках Дней белорусского кино 2 апреля в 16:00 в Киноцентре "Низами" пройдет показ документального фильма Евгения Сетько "Перезвон", повествующий о сожженных белорусских деревнях во время Великой Отечественной войны.

А в 19:00 состоится показ художественного фильма Ивана Павлова "Подрыв" - драмы о подвиге добровольцев в освобожденной от фашистов Беларуси.

3 апреля в 19.00 в Киноцентре "Низами" вниманию зрителей будет представлена документальная кинокартина Игоря Бышнева "Страна спасенного великана", повествующая о долгой, кропотливой работе по возрождению вида белорусского зубра.

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