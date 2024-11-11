Азербайджан представлен в Университете Шеффилда

Азербайджан представлен на традиционной "Всемирной неделе" Университета Шеффилда в Англии.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что нашу страну представляло Азербайджанское студенческое общество Университета Шеффилда, основанное азербайджанскими студентами, обучающимися в университете.

Азербайджанские студенты предоставили иностранным студентам обширную информацию о нашей стране, рассказали о наших знаменательных исторических днях, таких как День Победы и День Государственного флага.

Десятки иностранных студентов подошли к уголку и стенду Азербайджана, выразили свою заинтересованность и получили подробную информацию о нашей стране. Во время мероприятия было задано много вопросов о нашей стране. На все вопросы была предоставлена полная информация.

Представленность Азербайджана на "Всемирной неделе" имела особое значение с точки зрения содействия международному признанию истории и культуры, современного развития, самобытных ценностей нашей страны.

Было подчеркнуто, что Азербайджанское студенческое общество Университета Шеффилда основано в 2023 году азербайджанскими студентами, обучающимися в Университете Шеффилда. С момента своего создания общество занимается пропагандой истории и культуры Азербайджана, нашего национального наследия. Общество достойно представляет нашу страну, постоянно организуя семинары, выставки, культурные вечера и различные интерактивные мероприятия.