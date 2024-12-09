https://news.day.az/culture/1713812.html

Вот так сейчас выглядит гробница Насими в Сирии - ВИДЕО

В сети распространились кадры нынешнего состояния гробницы Насими в Сирии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На опубликованных кадрах из сирийского города Халеб видно текущее состояние гробницы великого азербайджанского поэта.