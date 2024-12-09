https://news.day.az/culture/1713812.html Вот так сейчас выглядит гробница Насими в Сирии - ВИДЕО В сети распространились кадры нынешнего состояния гробницы Насими в Сирии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На опубликованных кадрах из сирийского города Халеб видно текущее состояние гробницы великого азербайджанского поэта.
Вот так сейчас выглядит гробница Насими в Сирии - ВИДЕО
В сети распространились кадры нынешнего состояния гробницы Насими в Сирии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На опубликованных кадрах из сирийского города Халеб видно текущее состояние гробницы великого азербайджанского поэта.
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