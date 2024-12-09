Вот так сейчас выглядит гробница Насими в Сирии

В сети распространились кадры нынешнего состояния гробницы Насими в Сирии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На опубликованных кадрах из сирийского города Халеб видно текущее состояние гробницы великого азербайджанского поэта.