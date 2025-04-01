В Петербурге открылся необычный музей

Во вторник, 1 апреля, в Петербурге заработал музей бомжей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Лента.ру".

Музей открыли в историческом центре города, на Гороховой улице. По словам журналиста, первая группа гостей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, поведавшим им о зарождении бродяжничества в России и его эволюции.

О предстоящем открытии музея бомжей стало известно в конце февраля. Его организатор Антон Бородин заявлял, что слово "бомж" на сегодняшний день незаслуженно имеет почти обсценную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Создатель выставки добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.