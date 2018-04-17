Мешади Джамиль Амиров – звуки тара из города Шуша

Телеканал Mədəniyyət TV и Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана проведут 18 апреля в 19.00 вечер, посвященный творчеству видного представителя национального искусства, исполнителя на таре Мешади Джамиль Амирова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере прозвучат произведения азербайджанских композиторов в исполнении заслуженного коллектива оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова и симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио.

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Мешади Джамиль Амираслан оглы Амиров - тарист и композитор, отец выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий и наград Фикрета Амирова.

Родился в 1875 году в Шуше. В 1910 году вместе с группой музыкантов получил приглашение в Ригу, в компанию "Граммофон". Здесь он записывает несколько мугамов и народных песен. В 1911 году для получения музыкального образования уезжает в Турцию. Два года проживает и обучается в Стамбуле, где занимается пропагандой азербайджанской музыки. Именно у Мешади Джамиля турки видят исполнение тара на груди. Турецкая газета "Шанбал" печатает статью о Мешади Джамиле, а также публикует его фотографию с таром. В Стамбуле Амиров перевёл на ноты мугам "Эйраты". В Турции Амиров научился играть на уде и кануне и по возвращении на Родину, привез эти инструменты с собой. Амиров является автором оперы "Сейфалмулук" (1915) и музыкальной драмы "Честная девушка" (1923). В 1923 году создаёт в Гяндже музыкальную школу. Скончался в 1928 году в Гяндже.

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