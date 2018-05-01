Назначен новый глава химического подразделения SOCAR

Новым председателем Наблюдательного совета производственного объединения (ПО) "Азерикимья" азербайджанской госкомпании SOCAR стал Имран Арзуманзаде. Об этом сообщили Trend во вторник в SOCAR, передает Day.Az.

Ранее эту должность занимал Мухтар Бабаев, который, согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, был назначен министром экологии и природных ресурсов страны.

"Сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов и министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев представили коллективу ПО "Азерикимья" нового председателя Наблюдательного совета Имрана Арзуманзаде, который ранее занимал должность заместителя исполнительного директора ПО по продажам и закупкам", - говорится в сообщении.

Имран Арзуманзаде родился 19 сентября 1965 года в Баку. Получил образование в Азербайджанском строительном институте по специальности инженер по строительству мостов и тоннелей. В 2003-2006 годах получил второе высшее образование по специальности правовед в Московском государственном открытом университете. В 2006-2010 годах был начальником отдела на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, а впоследствии замдиректора по транспорту и продажам. С 2010 года занимал должность заместителя исполнительного директора ПО "Азерикимья" по продажам и закупкам. Член партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет двоих детей.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook