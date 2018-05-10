Назначен новый глава азербайджанской Госслужбы по управлению сельхозпроектами и кредитами
Мирза Алиев назначен новым начальником Государственной службы по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства Азербайджана. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве, передает Day.Az.
Ранее Мирза Алиев занимал различные должности в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ОАО Kapital Bank, а также работал в женевском офисе ООН.
Напомним, что в феврале 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении предыдущего начальника Госслужбы Руфата Рустамзаде заместителем председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.
После ухода Рустамзаде должность начальника Госслужбы временно исполнял его заместитель Заур Алиев.
Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами была создана распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2014 года на базе Государственного агентства по сельскохозяйственным кредитам при министерстве сельского хозяйства.
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