Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере поддержки предпринимательства - ФОТО

Агентство развития малого и среднего предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства России будут сотрудничать в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, меморандум о сотрудничестве подписали в понедельник по итогам встречи в Москве главы ведомств - исполнительный директор Агентства Орхан Мамедов и председатель правления Федеральной корпорации Александр Браверман.

Документ предполагает обмен опытом в сфере регулирования и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи Орхан Мамедов отметил, что возглавляемое им Агентство заинтересовано в налаживании тесных связей с зарубежными профильными организациями.

В свою очередь Александр Браверман подчеркнул, что налаживание сотрудничества играет важную роль с точки зрения решения задач, стоящих перед организациями.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook