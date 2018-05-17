С месторождения Шахдениз добыто около 3 млрд. кубометров газа

Компания BP-Azerbaijan в I квартале 2018 года добыла с месторождения Шахдениз 2,7 млрд. кубометров газа, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в BP-Azerbaijan, в I квартале 2018 года с месторождения Шахдениз также добыто 0,6 млн. тонн конденсата. В настоящее время существующая мощность добывающей платформы на месторождении Шахдениз составляет 10,9 млрд. кубометров газа в год или 30 млн. кубометров газа в сутки.

Акционерами Шахдениз являются: BP (28,8%), TPAO (19%), AzŞD (10%), Cənub Qaz Dəhlizi Apstrim (6,7%), Petronas (15,5%), Lukoil (10%), NİKO (10%).

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