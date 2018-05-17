В Азербайджане выросла добыча газа

Азербайджан в январе-марте 2018 года добыл с газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" 2,7 миллиарда кубометров газа и 0,6 миллиона тонн конденсата (около пяти миллионов баррелей) против 2,4 миллиарда кубометров газа и 0,6 миллиона тонн конденсата за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете компании BP по итогам первого квартала года, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

BP Azerbaijan является оператором месторождения "Шах Дениз".

По данным отчета, среднесуточный объем добычи газа на месторождении в настоящее время составляет 30 миллионов кубометров в сутки (около 10,9 миллиарда кубометров в год).

В первом квартале операционные затраты в рамках проекта составили около 123 миллионов долларов, капитальные - около 415 миллионов долларов. Большая часть капитальных затрат связана с работами в рамках второй стадии разработки месторождения.

В 2017 году на месторождении "Шах Дениз" было добыто 10,2 миллиарда кубометров газа и 2,4 миллиона тонн конденсата (около 19 миллионов баррелей).

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" с запасами газа в 1,2 триллиона кубометров был подписан в 1996 году.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPAO (19 процентов).

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